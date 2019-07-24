Manisa’da hem eğitimin hem de sporun kalitesi artacak

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, Manisa genelinde uygulanacak olan eğitim ve spor projelerine ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıda, Manisa’da okullarda eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve okullardaki yetenekli çocukların keşfedilmesine yönelik yapılacak proje ve çalışmalar masaya yatırıldı.

Manisa Valiliği Toplantı Salonunda Manisa Valisi AHmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcıları Ahmet Yılmaz, Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk ve ilgili personel katıldı.

‘Kütüphanesiz okul kalmasın’ projesinde son aşamaya gelindi

Yapılan toplantıda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Manisa’da kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapılması, kütüphanesi bulunan okullarda ise mevcut kütüphanelerin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalarda sona gelindiği bildirildi. Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırabileceği alanlar oluşturmak için başlatılan projede ise ihale aşamasına gelindiği açıklandı.

Eğitimde nitelik artacak

‘Manisa her yerde okuyor’ kampanyası ile okumanın öneminin vurgulandığını belirten Vali Deniz, okullara kütüphane yapılarak çocuklara küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, “‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi ile çocuklarımıza kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. İlk etapta, Manisa genelinde 30 okulda yapılacak olan kütüphane sayısı zamanla yaygınlaştırılacak. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde farklı proje çalışmalarımız var. Hazırlanan projeler ile eğitim-öğretimin kalitesini arttırmayı, öğrencilere bilgiye ulaşma yollarını öğretmeyi, eğitim personelinin bilgi ve becerilerini yükseltmeyi, aralarındaki iletişimi ve paylaşımı sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız eğitimde niteliği arttırarak çocuklarımızın düşünen, üretebilen, kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak” dedi.

Spor şehri Manisa

Toplantıda ayrıca ‘Spor şehri Manisa’ projesinin gerçekleşmesi için önemli adımlar atıldı. ‘Spor şehri Manisa’ Projesi ile Manisa’daki okul spor kulübü sayısının arttırılması, yetenekli çocuk ve gençlerin keşfedilerek Türk sporuna kazandırılması, Manisa’daki lisanslı sporcu sayısının arttırılması amaçlanıyor. Bu amaçla il genelinde bazı okul bahçelerinin spor alanına dönüştürülmesine yönelik çalışmalara başlanıldığı bildirildi.

Kaliteli bir eğitim için akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yönünden öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamanın önemini vurgulayan Vali Ahmet Deniz, “İlimiz Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çocuklarımızın ilgi alanlarına yönelik kendilerini geliştirebilecekleri 20 branşta ücretsiz kurslar verilmekte. Manisa gerçekleştirdiği faaliyetlerle 2019 yılında Türkiye genelinde 2 kez ayın en başarılı İli seçildi. Manisa’da spor alt yapısını güçlendirmeyi lisanslı sporcularımızın sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza spor eğitimini erken yaşta vermemiz lazım. Aralarından büyük başarılara imza atan sporcular çıkacaktır. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak, çocuklarımızı spora yönlendirmeliyiz. Manisa, birçok konuda marka şehir, spor alanında da Manisa’yı marka şehir haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

‘Değerli zamanlar’ Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Değerli zamanlar’ Projesine de değinen Vali Ahmet Deniz, “Eğitim öğretim yılının bitmesinin ardından öğrencilerin yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ‘Değerli zamanlar’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında, 8-14 yaş arası gençlere 5 hafta süresince futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi ve badminton gibi spor dalları ile tiyatro, resim, müzik gibi sanat dallarında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Projenin pilot uygulaması için seçilen yerler arasında Kula ve Selendi ilçelerimizin olması bizim için önemli. Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz, yaz tatili süresince zamanlarını iyi değerlendirerek hem spor hem de sanat dallarında yeteneklerini geliştirebilecekler” dedi.