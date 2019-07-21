Manisa’da gölete düşen ikiz kardeşler boğuldu Manisa’nın Alaşehir ilçesinde oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak hayatını kaybetti.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki ikiz kardeşler Efe ve Eren Erol, Kemaliye Göleti etrafında oynadıkları sırada gölete düştü. Yaklaşık 2,5 metre derinlikteki gölete düşen ikiz kardeşleri kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Boğularak hayatlarını kaybeden ikiz kardeşlerin cansız bedenlerinin sudan çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

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