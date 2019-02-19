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Manisa’da FETÖ/PDY operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2010 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının ele geçirilmesi ve sınavda usulsüzlük yapılması soruşturmasına yönelik yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Şubat 2019 Salı 10:02
Manisa’da FETÖ/PDY operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2010 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının ele geçirilmesi ve sınavda usulsüzlük yapılması soruşturmasına yönelik yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, 2010 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının ele geçirilmesi ve sınavda usulsüzlük yapılması soruşturmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişiden 18’i gözaltına alındı.


Geçtiğimiz 12 Şubat’ta gözaltına alınan 18 şüpheli, FETÖ/PDY Terör örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakim karşısına çıktı. L.Ç. ve B.S. Cumhuriyet Savcılığı’nca serbest bırakılırken, H.K., M.A.Y., H.T., T.E. ve E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Ç., M.B., H.Ö., S.K., M.K., M.H., E.T., I.E., U.C.T., D.D. ve B.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firar olup teslim olan M.G.’nin ise ifade işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:02
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