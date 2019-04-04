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Manisa’da FETÖ’den 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde eski Zaman Gazetesi çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:22
Manisa’da FETÖ’den 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde eski Zaman Gazetesi çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yakalama emri bulunan eski Zaman Gazetesi çalışanı M.Ö.’ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı belirlenen M.Ö. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:22
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