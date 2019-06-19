Manisa’da FETÖ operasyonu

Manisa’nın Kula ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve o günden bu yana firari olan M.G. isimli şahsın Kula’da saklandığını tespit etti. Kaldığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.G.’yi gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan incelemelerde, çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi. Firari M.G.’nin daha önce Turgutlu ilçesinde "ev ağabeyliği" yaptığı ve "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenildi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu devam eden M.G. daha sonra işlemleri için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.