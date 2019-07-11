0553 313 94 23

Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden 5’i defnedildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada, yaşamını yitiren 6 kişiden 5’inin cenazesi toprağa verildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden 5’i defnedildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada, yaşamını yitiren 6 kişiden 5’inin cenazesi toprağa verildi.


Kazada yaşamını yitiren inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem’in cenazeleri, yakınları tarafından Salihli Devlet Hastanesi morgundan teslim alındı. Evli iki çocuk babası Erol Kilit’in (48) cenazesi Kurtuluş Mahalle Camisi’ne getirildi. Babasının naaşının başında bekleyen 12 yaşındaki Alperen Kilit, gözyaşı içinde taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine gelen yakınları, arkadaşları ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da 12 yaşındaki Alperen’i teselli etti.


Erol Kilit’in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığı’ndan toprağa verilirken, Keli Mahallesi sakinlerinden 2 çocuk babası Rahim Aydın’ın (48) cenazesi de mahalledeki Süleyman Ağa Camisi’ne getirildi. Aydın’ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi.


Kazanın ardından 4 çocuğunu geride bırakan Mehmet Yanar’ın (44) cenazesi de Atatürk Mahallesi’ndeki Hazreti Hamza Camisi’ne getirildi. Yanar’ın naaşı burada öğle vakti kılınan namazdan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Çınar Baysak’ın cenazesi (38), Gaffar Okkan Mahallesi camisine getirildi. Baysak’ın naaşı, mahalle kabristanına defnedildi.


Kazada hayatını kaybeden Şeref Öktem (42) ise 6 çocuğunu geride bıraktı. Öktem’in yakınları tarafından hastaneden teslim alınan cenazesi, Yılmaz Mahallesi Camisi’nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Evli ve 5 çocuk babası sürücü Ahmet Yuca’nın (50) cenazesi ise ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.


Öte yandan kazada hayatını kaybeden 6 kişinin de inşaat işçisi olduğu öğrenildi. Ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin Salihli’ye bağlı Gökçeköy Mahallesi’ndeki bir çiftlikte inşaatta çalıştıkları ve ilçeye dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.



Kaza


Dün, Salihli’nin Adala Mahallesi’nde, Ahmet Yuca idaresindeki 45 LE 989 plakalı panelvan minibüs ile Mehmet Gök’ün kullandığı 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü çarpışmış, Kazada, sürücü Ahmet Yuca ile minibüsteki inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem yaşamını yitirmiş, otobüsteki 20 kişi ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yaralanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet personeli yangın tatbikatı yaptı
    1. Emniyet personeli yangın tatbikatı..
    2. Gürün’ün içme suyu hattı yenileniyor
    3. Menemenspor'dan orta sahaya takviye
    4. Başkan Yüksel sünnet olan çocukları..
    5. Bursagaz, saha operasyonlarını..
    6. AK Parti MKYK toplandı
    7. KUDAKA’dan Mesleki ve Teknik Eğitim..
    8. Kayıp kadın için 300 saatlik kamera..
    9. Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de..
    10. Başkan Okka’dan “İSO İkinci 500”..
    11. Adana'da trafik kazası! Yaralılar var
    12. Gökçeada Belediye Başkanından Rektör..
    13. Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    14. Başkan Büyükgöz’den 15 Temmuz daveti
    15. Başarılı judocular ödüllendirildi
    16. "Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları..
    17. İstanbul Otogarı işletmesi, İSPARK'a..
    18. Kumluca’da ev yangını
    19. 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası..
    20. AB'den Doğu Akdeniz tehdidi: Anlaşmayı..
    21. Uzmanlar: “2050 yılında ısı 3,5 ila..
    22. Gabon Cumhurbaşkanının sağlığı ülkede..
    23. Kaçakçılık suçundan aranan 10 şüpheli..
    24. Erzincan’da tır devrildi: 1 yaralı
    25. Boynuzlu baykuş tedavisinin ardından..
    26. Tunuslu Aymen Abdennour, Kayserispor'da
    27. Konya’da kontrolden çıkan kamyonet..
    28. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    29. Sakaryaspor’un yeni başkanı İbrahim..
    30. TCMB döviz kurları
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap