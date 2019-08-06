Manisa’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada araçtan fırlayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den Manisa istikametine seyir halindeki Seda D. idaresindeki 45 ET 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjde takla atarak yaklaşık 20 metre savrulan araç refüjün kenarında durdu. Takla atan aracın yolcu koltuğunda bulunan Metin Çalışkan araçtan dışarı fırlarken sürücü Seda D. ise araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Metin Çalışkan hastaneye kaldırılırken, sürücü Seda D. sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Metin Çalışkan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan trafik ekipleri kaza nedeniyle Mimarsinan Bulvarını tek yönlü olarak trafiğe kapatırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.