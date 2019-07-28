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Manisa'da fabrikada yangın

Turgutlu ilçesinde makine fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

28 Temmuz 2019 Pazar 12:06
Manisa'da fabrikada yangın

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolu üzerinde bulunan makine fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Güvenlik görevlilerinin ihbarıyla bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:06
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