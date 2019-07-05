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Manisa'da ev yangını

Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

05 Temmuz 2019 Cuma 00:42
Manisa'da ev yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Şehit Fevzi Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Evde bulunan engelli Hüseyin Yalçınkaya (42) ile üst katta oturan Alime Kaynak (73) ve oğlu Ahmet Kaynak (47) dumandan etkilendi.

Komşularının yardımıyla evden çıkan Yalçınkaya ile Alime ve Ahmet Kaynak Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının klimanın patlaması sonucu çıktığı belirtildi.


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 00:42
  1. Alaşehir
  2. Ev
  3. Yangın

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