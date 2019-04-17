Manisa'da eski akaryakıt istasyonunda yangın Akhisar ilçesinde eski bir akaryakıt istasyonunun eklentisinde çıkan yangının ardından yanmış ceset bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun eklentisinde çıkan yangının ardından yanmış erkek cesedi bulundu. Moralılar Mahallesi'ndeki eski akaryakıt istasyonunun eklentisinde yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sırasında yanmış bir erkek cesediyle karşılaşınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda, cesedin ilçe sakinlerinden Mehmet T'ye (55) ait olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

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