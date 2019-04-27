Manisa’da en güzel yemekler yarıştı

Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası ve Mesir Tertip Komitesi tarafından 479. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl 18’incisi düzenlenen yemek yarışmasında birbirinden güzel yemekler yarıştı.

Tarihi Yeni Han’da ünlü sanatçı ve televizyon programcısı Kürşat Biçici’nin sunumuyla gerçekleşen yarışmada Manisalı hamarat kadınlar ve erkek aşçılar hazırladıkları en güzel yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya, zeytinyağlılar, etli yemekler, hamur işi ve tatlılar kategorilerinde 8’i erkek toplam 62 yarışmacı katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, "Her yıl bu yarışmayı düzenliyoruz. Bu sene zeytinyağlı yemeklerimizde 17, hamur işlerinde 18, etli yemeklerimizde 15, tatlılarda da 12 yemek olmak üzere toplam 62 yemekle yarışmamızı tamamlayacağız. Yarışmacı kardeşlerime başarılar diliyorum. Değerli yarışmacılar çok büyük emekler çektiler. Bu yarışmaya yemeklerinizi getirdiniz. Yemek ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar güzel yapılırsa yapılsın yarışmaya katılmak cesaret ister. Bu cesaretinizden dolayı sizleri alkışlıyorum" dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise 18 yıldan bu yana yemek yarışmasının devam edebilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yarışma Mesir Festivali programı kapsamında yer alınca bu kadar süregelmesi normal, çünkü Manisa’mızda 479 yıldır devam eden güzel bir gelenek var. Yarın bu festivalimizin finali gerçekleşecek. Yemek yarışması da insanlarımızı teşvik etmesi konusunda festivale ayrı bir güzellik kattı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin çeşitli yerlerden gelen jüri üyeleri; zeytinyağlıları, etli yemekleri, hamur işlerini ve tatlıları ayrı ayrı tadarak puanladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda her kategorinin birincilerine tam altın, ikincilerine yarım altın ve üçüncülerine ise çeyrek altın verildi.

Yarışmayı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü,Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Ahmet Songüler, Fatih Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.