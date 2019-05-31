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Manisa’da ’Dünya Tütünsüz Günü’ etkinliği

Manisa’da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında sigarayı bırakan vatandaşlara, hiçbir çalışanının sigara içmediği iş yerlerine, sigara bırakma poliklinik hekimlerine ve dumansız hava sahası denetim ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:56
Manisa’da ’Dünya Tütünsüz Günü’ etkinliği

Manisa’da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında sigarayı bırakan vatandaşlara, hiçbir çalışanının sigara içmediği iş yerlerine, sigara bırakma poliklinik hekimlerine ve dumansız hava sahası denetim ekiplerine teşekkür belgesi verildi.


Manisa’da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şube Başkanlığı işbirliği ile yapılan stant çalışması etkinliğine katıldı. Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğünün stantlarını gezen Manisa Valisi Ahmet Deniz, stant görevlilerinden bilgi alarak Sağlık Müdürlüğü çadırında karbon monoksit ölçümü yaptırdı. Etkinlikte Vali Deniz tarafından, sigarayı bırakan vatandaşlara, hiçbir çalışanının sigara içmediği iş yerlerine, sigara bırakma poliklinik hekimlerine ve dumansız hava sahası denetim ekiplerine teşekkür belgeleri verildi.


Sigaranın zararlarına değinen Vali Deniz “Tütün mamulleri dünyada şu anda bir veba salgını kadar tehlikeli. Sadece ülkemizde yılda 120 bin civarında insanı sigaradan kaybediyoruz. Bu rakamlar dünyada 5 - 6 milyonu buluyor. Ne kadar çok kişi sigarayı bırakırsa, o kadar çocuk başlamayacak demektir. Biz büyükler olarak sigarayı bırakmalı çocuklara rol model olmalıyız. Çocuklar anne, baba ve diğer büyüklerini görerek sigara içiyor. Hiç birimiz çocuklarımızın sigara içmesini istemeyiz. Onun için lütfen sigarayı bırakalım, bu çağın kötü hastalığına dur diyelim, hepimiz bir sigara savaşçısı olalım. Biz Manisa’da arkadaşlarımızla beraber, bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çünkü insanımızı seviyoruz, vatandaşlarımızı seviyoruz, onların sağlıkları her şeyden daha kıymetli. Sigarayı bırakmakla ilgili İlimizde bir kampanya başlattık. Sigarayı bırakan vatandaşlarımıza da bisiklet, fitness salon üyeliği ve havuz üyeliği gibi ödüller vereceğiz" dedi.


Gerçekleştirilen etkinliğe Vali Deniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:56
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