Manisa'da düğün salonundaki silahlı kavga

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düğün salonunda çıkan kavgada iki kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuşlar Mahallesi'ndeki düğün salonunda İbrahim C. (39) ve Mehmet K'yi (59) silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan 78 yaşındaki Ö.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ö.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, yaralılardan Mehmet K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Aralarında husumet bulunan iki grup, 30 Kasım'da Çavuşlar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda karşılaşmış, burada başlayan tartışma ve kavgada İbrahim C. ve Mehmet K. silahla yaralanmıştı. İki kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı Ö.B, olay yerinden kaçmış, jandarmanın takibi sonucu yakalanmıştı.



