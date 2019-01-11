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Manisa'da dolandırıcılık iddiası

11 Ocak 2019 Cuma 20:15
Manisa'da dolandırıcılık iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Demirci'de yaşayan Mehmet Kılıç (53) minibüsünü internetten satışa çıkardı. Kılıç'ı müşteri olarak arayan kişi, peşin ödeme yapamayacağını belirterek ödeme zamanına kadar traktörünü satma teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Kılıç, kendisine sahte fatura verildiğini anlayınca şikayetçi oldu.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu, olaya ilişkin R.T, C.E, Ö.C. ve C.G. Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, notere giderek aracının satışını verdiğini, karşı tarafın da traktörün satışını verdiğini söyledi.

Yapılan işlemler neticesinde böyle bir traktörün olmadığının tespit edildiğini aktaran Kılıç, "Emniyete giderek, dolandırıldığımı belirttim. Araçtan zararım 80 bin lira. Aracımı satabilseydim evimin parasını yatıracaktım. Ama maalesef mağdur oldum. Bu konuda devlete sığınıyorum. Dolandırıcılardan şikayetçi oldum. Başka vatandaşlarımız dikkat etsinler." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:15
  1. Demirci
  2. Dolandırıclık
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