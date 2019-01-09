Manisa'da dereye devrilmiş araçta ceset bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dereye devrilmiş aracın içinde erkek cesedi bulundu, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyoba Mahallesi'nde Ilıcak Deresi'ne devrilmiş 06 AFP 827 plakalı hafifi ticari araç olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü koltuğunda bir kişinin cesedine rastladı.

Olay ilgili soruşturma başlatan ekipler, cesedin, eşi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bugün kayıp müracaatı yapılan Akhisar Belediyesinde görevli zabıta memuru M.D'ye ait olduğunu belirledi.

M.D'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturmasını derinleştiren ekipler, kaza yapan araçta sürücü ile ikisi kadın 3 kişinin daha olduğunu belirledi.

Kadın şüpheliler S.B.(35) ve G.M'yi (34 ) gözaltına alan ekiplerin N.E'yi (40) arama çalışmaları sürdürüyor.

- Kaza yapınca arkadaşlarını bırakıp kaçmışlar

Bu arada şüphelilerin verdikleri ilk ifadelerinde, ilçe yakınlarında gece birlikte alkol aldıktan sonra Akhisar'a dönerken aracın yoldan çıkarak dereye devrildiğini söyledikleri öğrenildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ancak sıkışan sürücü M.D'ye müdahale etmeyen şüphelilerin, jandarma tarafından tespit edilinceye kadar hiç kimseye olay hakkında bilgi vermedikleri belirtildi.



