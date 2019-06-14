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Manisa’da deprem

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen 3.

14 Haziran 2019 Cuma 13:25
Manisa’da deprem

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.00’te Soma merkezli 3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 8,95 km derinliğinde meydana geldi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:25
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