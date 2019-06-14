Manisa’da deprem Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen 3.

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.00’te Soma merkezli 3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 8,95 km derinliğinde meydana geldi.

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