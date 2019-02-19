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Manisa’da cinayet (2)

Manisa’da yeğeninin eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

19 Şubat 2019 Salı 12:27
Manisa’da cinayet (2)

Manisa’da yeğeninin eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.


Olay, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birtan A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyinin gelini Güllü Akkuyu ile komşusu Sebahat E.’ye av tüfeğiyle ateş etti. Birtan A., olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güllü Akkuyu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sebahat E. ise hastaneye sevk edildi. Sebahat E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için Saruhanlı İlçe Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İz takip köpekleri ile karadan ve havadan da drone ile başlatılan çalışmalar kapsamında şahsın kaçış yönünde arama çalışmaları devam ediyor. Şüphelinin kısa sürede yakalanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:27
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