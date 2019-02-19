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Manisa’da cinayet: 1 ölü

Manisa’da, bir şahıs av tüfeğiyle yeğeninin eşini öldürdü.

19 Şubat 2019 Salı 11:19
Manisa’da cinayet: 1 ölü

Manisa’da, bir şahıs av tüfeğiyle yeğeninin eşini öldürdü.


Olay, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birtan A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyinin gelini Güllü Akkuyu ile komşusu Sebahat E.’ye av tüfeğiyle ateş etti. Birtan A., olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güllü Akkuyu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sebahat E. ise hastaneye sevk edildi.


Jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:19
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