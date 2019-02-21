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Manisa'dabir evde yangın çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 04:50
Manisa'dabir evde yangın çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Yedi Eylül Mahallesi Aygün Sokak'ta yabancı uyruklu bir kişinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 04:50
  1. İtfaiye
  2. Manisa'da ev yangını
  3. polis

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