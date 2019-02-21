Manisa'dabir evde yangın çıktı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Yedi Eylül Mahallesi Aygün Sokak'ta yabancı uyruklu bir kişinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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