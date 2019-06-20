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Manisa’da başarılı öğrencilere ücretsiz tıraş

Manisa’da erkek kuaförü olan iki kardeş, okulların tatil olmasıyla birlikte, karnelerinin yanında başarı belgesini getiren öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:41
Manisa’da başarılı öğrencilere ücretsiz tıraş

Manisa’da erkek kuaförü olan iki kardeş, okulların tatil olmasıyla birlikte, karnelerinin yanında başarı belgesini getiren öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor. 1 hafta boyunca sürecek olan projeye, başarılı öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 12 yıldır erkek kuaförlüğü mesleğini sürdüren Muhammet (29) ve Gökhan Sola (26) isimli iki kardeş, eğitime katkı sağlamak adına takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrencileri ücretsiz tıraş edeceğini duyurdu. Kuaför salonu girişine asılan ’Takdir veye teşekkür getiren öğrencilere tıraş bedava’ ilanını gören çok sayıda öğrenci, yanına aldığı takdir ve teşekkür belgeleriyle birlikte tıraş olmak için salona geldi. Takdir ve teşekkür belgesiyle salona gelen öğrencileri tebrik eden kuaför kardeşler, öğrencileri ücretsiz tıraş etti. 1 hafta boyunca sürecek olan projeye, başarılı öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Projeyi başlatma imkanı tanıdığı için kendisi gibi kuaför olan kardeşine teşekkür eden Muhammet Sola, “Yaklaşık 12 yıldır bu meslekte kardeşimle birlikte hizmet vermekteyiz. Geleceğimiz olan kardeşlerimiz için böyle bir kampanya başlattık. Kardeşime böyle bir projeyi başlatma imkanı verdiği için teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda daha iyi projeler de yapmayı düşünüyoruz. Öğrenci kardeşlerimizi eğitime kazandırma adına daha farklı aktivitelerde bulunacağız. Onlar bizim geleceğimiz. İleri de bu kardeşlerimizi avukat ve doktor gibi görmek bizleri daha mutlu eder. Bir tıraş deyip geçmemek lazım. Bir tıraş ile öğrencileri eğitiminde daha verimli olmalarını sağlayabiliriz” diye konuştu.


Gökhan Sola ise projenin önümüzdeki yıl da devam ettireceklerini söyledi. Sola, şöyle devam etti: “Yaklaşık 12 senedir kuaförüm. Mesleğimi çok seviyorum. Böyle bir kampanya yaptık. Bunlar bizim geleceğimiz. İlerleyen zamanlarda avukat, doktor gibi birer meslek sahibi olmaları açısından destek çıkmak istedik. Bu kampanya takdir ve teşekkür belgesi alanlar için sadece 1 hafta sürecek. İnşallah önümüzdeki yıl da devam ettireceğim. Tüm öğrencilerin takdir ve teşekkür belgesi almalarını isterim.”


Takdir belgesini getirerek, ücretsiz tıraş olmaya gelen 5’inci sınıf öğrencisi Emir Çelik, seneye de ücretsiz tıraş olmak için takdir belgesi alacağını ifade etti. Çelik, “Bu mahallede oturuyorum. Buradan geçerken Gökhan abinin dükkanında takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere tıraşın ücretsiz olduğu yazısını gördüm. Eve çıkıp takdir belgemi alıp geldim. Ben önümüzdeki sene tekrar takdir belgesi alıp, Gökhan abinin dükkanına gelip tıraş olacağım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:41
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