Manisa'da asker eğlencesinde kavga: 12 yaralı Manisa'da, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı

Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Sevinç Sokak'taki asker uğurlama eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sandalye, sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada yaralanan Ülker Güler (58),Nurettin Kaya (48),Uğur Güler (21),Rıza Kaya (33),Abdulkadir K. (17),Emre Kaya (25),Fırat G. (13),Ege K. (17),Veli A. (17),Serdar Karayılan (19),Sercan Kaya (18) ve Zeliha Kaya (20),112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, polis ekiplerinin olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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