Manisa’da asfalt çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Ankara’da yaptığı temaslar sonrasında yatırımların önü açıldı. Ankara’dan müjde veren Başkan Ergün’ün talimatları ile Gördes ilçesinde yol çalışmaları başladı. Temel malzemesi serilen ancak kaynak nedeniyle asfaltı atılamayan Gördes, Selendi ve Demirci ilçelerinde çalışmaların süreceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler tüm hızıyla devam ediyor. Seçim döneminin ardından vatandaşların beklediği asfalt çalışmaları başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Ankara ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmelerin ardından Manisalı vatandaşlara müjdeli haber Ankara’dan verilmişti. Gerekli izin ve onayın ardından kredilerin alındığını duyuran Başkan Ergün’ün talimatları ile hizmet bekleyen vatandaşlara yönelik çalışmalar tüm hızıyla başladı. Çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Beğenler, Bardakçı hattı ve Kaşıkçı Mahallesi yoluna mıcır nakilleri yapılmaya başlandı.

300 kilometre yol asfaltlanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla asfalt bekleyen mahallelerde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirten Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, temel malzemesi serilen ancak kaynak sıkıntısı nedeniyle asfaltı atılmayan Demirci, Gördes ve Selendi ağırlıklı mahalle yollarında asfalt çalışmalarının asfalt sezonu içinde yapılacağını söyledi. Kuruçay, Gördes ilçesindeki çalışmaların da bu doğrultuda başlatıldığını ifade ederek, toplam çalışılacak yol alanının 300 kilometre olduğunu dile getirdi.