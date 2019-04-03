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Manisa’da anne ile oğul ölümden döndü

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne ile oğlu ölümden döndü.

03 Nisan 2019 Çarşamba 18:00
Manisa’da anne ile oğul ölümden döndü

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne ile oğlu ölümden döndü. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan anne ile oğlu hastanede tedavi altına alındı.



Kaza, Bahçecik yolu Kurşunlu Kaplıcaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Bahçecik Mahallesi istikametine giden Tolga K. (27) idaresindeki 45 SF 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak ters dönerek adeta hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ile yolcu olarak araçta bulunan annesi Döndü K.’yi (48) Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı. Anne ve oğlu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 18:00
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