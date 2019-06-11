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Manisa’da akıllı kavşaklar bayram tatilinde trafiğe nefes aldırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa merkezi ile Akhisar’da hayata geçirilen akıllı kavşak sistemi, trafik yoğunluğu yaşanan kavşaklarda önemli iyileşmeler sağladı.

11 Haziran 2019 Salı 16:45
Manisa’da akıllı kavşaklar bayram tatilinde trafiğe nefes aldırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa merkezi ile Akhisar’da hayata geçirilen akıllı kavşak sistemi, trafik yoğunluğu yaşanan kavşaklarda önemli iyileşmeler sağladı.


Akıllı kavşak sistemlerinin 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince değerlendirmesini yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Gediz Kavşağı, geometrik kavşak yapısı ile kavşağın Manisa-İzmir-Ankara ve İstanbul istikametlerine yol güzergâhlarının bulunması sebebiyle günde on binlerce, bayram tatillerinde yüz binlerce aracın geçişini sağladığı Manisa’nın en önemli kavşağı haline gelmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Trafik Kontrol Merkezi verilerine göre, 9 günlük 2019 Ramazan Bayram Tatili süresince Gediz Akıllı Kavşağı’nın en yoğun günleri; bayram tatilinin ilk günü ile son günü oldu” dedi.


2018 yılı Kurban Bayramı tatiline kıyasla 2019 Ramazan Bayramı tatili süresince Gediz Kavşağı’ndan toplam geçiş yapan araç sayısında yaklaşık yüzde 18 düşüş gerçekleştiğini kaydeden Üstün, “490 bin 540 aracın seyahat ettiği Gediz Kavşağı’nda kuyruklanmalarda da ciddi azalmalar görüldü. İstanbul istikametinden gelen araçların en yoğun zirve gününde trafik yükü artış oranı pek değişmese de, İzmir istikametinden gelen araçların en yoğun zirve gününde trafik yükü artış oranı ise; yüzde 49’dan yüzde 34’e düşüş gözlemlendi. Bu durumu; sürücülerin belli bir kısmının, Gediz Kavşağı’nı geçiş güzergahı yerine İzmir-İstanbul arası belirli kısımları faaliyete geçen şehirlerarası otoban yolunu tercih ederek kullandığını söyleyebiliriz” dedi.


Akhisar’da da; geçtiğimiz 2018 Kurban Bayramı tatili ile kıyaslandığında toplam geçiş yapan araç sayısında yaklaşık yüzde 20 düşüş gerçekleştiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “455 bin 249 aracın seyahat ettiği Akhisar’da kuyruklanmalarda yaklaşık yarı-yarıya azalmalar görüldü. Manisa istikametinden gelen araçların en yoğun zirve gününde trafik yükü artış oranı yüzde 2 oranında artış gözlenirken, İstanbul istikametinden gelen araçların en yoğun zirve gününde trafik yükü artış oranı ise; yüzde 51’den yüzde 37’ye geriledi. Bu durum da Gediz Kavşağı’nda yaşanan duruma benzerlik göstermektedir. Sürücülerin belli bir kısmının, Akhisar’ı geçiş güzergahı kullanmak yerine İstanbul-İzmir arası belirli kısımları faaliyete geçen şehirlerarası otoban yolunu tercih ettiğini yorumlayabiliriz” diye konuştu.


Trafikte, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk ve son günlerde yoğunluklar yaşandığını sözlerine ekleyen Üstün, “Gediz Kavşağı ve Akhisar’ı seyahat güzergâhları olarak belirleyen sürücülerin sayısı geçtiğimiz yıllardaki gibi yarım milyona yaklaştı. 2018 yılında Akıllı Kavşak Sistemi sayısını 16’ya çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2019 Ramazan Bayramı Tatili süresince, trafikte bir önceki 9 günlük bayram tatili olan 2018 Kurban Bayramı Tatili süresine oranla yaklaşık yüzde 50 iyileşme sağlarken, Akıllı Kavşak Sistemleri tesis edilmeden önceki sinyalizasyona oranla da yüzde 60 seviyelerinde iyileşme sağladı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:45
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