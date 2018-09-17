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Manisa'da acı haber! Uzman çavuşların aracı metrelerce sürüklendi

Sarıgöl ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuşlardan biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:52
Manisa'da acı haber! Uzman çavuşların aracı metrelerce sürüklendi

Sarıgöl'den Alaşehir istikametine giden Baha  Aksel (30) idaresindeki 45 Z 4453 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir  nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma  ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Baha Aksel ile otomobilde bulunan Mustafa  Çağlar (30), 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aksel burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aksel ve Çağlar'ın Alaşehir Piyade Ulaştırma Alayında uzman çavuş  olarak görev yaptıkları öğrenildi. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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