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Manisa’da 5 mahalle için ortak çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgut Özal, Nurlupınar, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir ve Akpınar mahallelerindeki vatandaşların refah içinde yaşamaları için AKSA Gaz ve GDZ Elektrik Dağıtım A.

28 Haziran 2019 Cuma 15:54
Manisa’da 5 mahalle için ortak çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgut Özal, Nurlupınar, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir ve Akpınar mahallelerindeki vatandaşların refah içinde yaşamaları için AKSA Gaz ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile ortak çalışma başlattı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha rahat ve refah içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını olan hızıyla sürdürürken, çeşitli kurumlar ile de işbirliği yapmaya devam ediyor. Kırsal mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri ve hava kirliliği sorunlarına el atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, AKSA Gaz ile sıkça yaşanan elektrik sorunlarının çözüme kavuşması için de GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile ortak çalışma başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ertuğrul Yıldırım ile birlikte Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, Nurlupınar Mahallesi Muhtarı Süleyman Seven, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Medeni Taylar, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tekin Aydın ve Akpınar Mahallesi Muhtarı Bişar Saknuk ile birlikte toplantı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin AKSA Gaz ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye yapılacak çalışmalar ile kazı izni verildiğini ifade eden Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, kurumlar ile yapılan ortak çalışma hakkında mahalle muhtarlarını bilgilendirdi. Yalçınkaya, özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi için doğalgaz hattı olmayan yerlere doğalgaz hatlarının çekileceğini, sık sık yaşanan elektrik kesintilerine de çözüm amacıyla havadan geçen elektrik hatlarının yeraltına alınarak, gerekli yerlerde çalışmaların yapılacağını mahalle muhtarlarına aktardı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:54
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