Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında ve dubleks katında hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi 185. Sokak’ta bulunan Cengiz Çiftçi’ye ait 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdan alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri uzun çalışmalar sonrasında söndürdü. Korku dolu anların yaşandığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda ve binanın dubleks katında maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.