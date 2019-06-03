Manisa’da 3.7 büyüklüğünde deprem Manisa’nın Soma ilçesinde 3.

Manisa’nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem saat 21.13’te Manisa’nın Soma ilçe merkezinde meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde meydana geldi. Depremde hasar olmadığı öğrenildi.

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