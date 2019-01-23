Manisa'da 30 dönüm bağ sıcak su altında kaldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir jeotermal enerji şirketine ait sıcak su iletim hattında meydana gelen çatlaktan akan sıcak su nedeniyle bir kişi hafif yaralandı, yaklaşık 30 dönüm üzüm bağı su altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Toygar Mahallesi Çay Yeri mevkisinde özel bir jeotermal enerji şirketine ait sıcak su iletim hattında çatlak oluştu. Çatlaktan boşalan suyu kontrol etmeye çalışan işçi M.Ö'nün (26) ayakları yandı.

Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada şirket yetkilileri, hattı soğutup oluşan çatlağı kapatmaya çalışırken, iletim hattından sızan sıcak su nedeniyle yaklaşık 30 dönüm bağ su altında kaldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Ziraat Mühendisi Hakan Turan, "Su çok sıcaktı. Suda sarımsı bir renk var. Bunlarla ilgili tespitleri yaptırdık. Çıkan su çok yüksek dereceli bir sudur. Şu anda bir zarar tespiti yapılamaz. Bağlar uyku halinde ama sezona geçildiğinde bu bağlardan kesinlikle ürün alacağımızı düşünmüyoruz." dedi.

Firma yetkilileri ise santraldeki kuyu çalışması esnasında kuyu ağzında meydana gelen yırtık nedeniyle hattan su boşalmaya başladığını, hat soğutulduktan sonra yırtığın kapatılıp, dışarıya su akışının durdurulabileceğini belirtti.