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Manisa'da 21 asker kışlada yedikleri yemekten zehirlendi

Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nda 21 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedaviye alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, tedbir amacıyla hastanede gözlem altında tutuldukları bildirildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 01:23
Manisa'da 21 asker kışlada yedikleri yemekten zehirlendi

Alınan bilgiye göre, Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nda görev yapan askerlerin bir bölümü akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Yaklaşık 5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21'i, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Burada hemen tedavi altına alınan askerlere ”hafif besin zehirlenmesi" teşhisi konuldu. Ayakta tedavi gören askerlerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi. Öte yandan askerlerin akşam yemeğinde; kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding yediği öğrenildi.

Manisa Valisi açıklama yaptı

Olayla ilgili bilgi veren Manisa Valisi Ahmet Deniz, askerlerin durumunun iyi olduğunu belirterek, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu söyledi. Deniz, “Hastanedeki ve askeriyedeki arkadaşlarla görüştük. Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Askeriyede yaklaşık 5 bin kişi yemek yemiş, ancak 21’i mide ağrısı şikayetiyle askeriye revirine başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Tahlilleri yapıldı ve şu an için raporlarının çıkmasını bekliyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altında tutuluyorlar” dedi.

Manisa'da daha önce de aynı kışlada 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, 23 Mayıs'taki gıda zehirlenmesi sonucu bir asker hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 01:23
  1. Manisa
  2. Gıda zehirlenmesi

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