0553 313 94 23

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: üç yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:02
Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: üç yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

 

Kaza, saat 12.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan T.T. (57) yönetimindeki 45 C 4620 plakalı otomobil, aynı yönde seyrettiği M.A. (51) idaresindeki 45 E 3980 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarına savrulurken, kazada sürücü M.A. ve aynı otomobilde bulunan B.A.K. (57), F.F.K. (48) yaralandı. Diğer sürücü T.T. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları Saruhanlı Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan B.A.K.’nin hayati tehlikesi devam ederken, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:02
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Torununu kanlar içinde buldu! 15..
    3. Tarlaya koyun girmesi kavgasında kan..
    4. İYİ Partili aday hakkında bomba iddia!..
    5. Bakan Ersoy, Sümela Manastırı'nı..
    6. Trabzonspor-Akhisarspor maçından notlar
    7. Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilere 5..
    9. Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli
    10. CHP seçim bürosuna silahlı saldırı!..
    11. 15 yaşındaki çocuğun silah merakı..
    12. "Tükiye'yi zillete götürmek..
    13. Altınok Pasinler TSO’da
    14. Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro..
    15. İzmir’de CHP’nin seçim ofisine silahlı..
    16. Pasinler TSO’da istihdam seferberliği..
    17. Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık..
    18. Seçer, Romanlarla bir araya geldi
    19. Jandarma, Kadınlar Günü’nü kutladı
    20. Traktör turizm seyahat
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı