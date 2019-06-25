Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.Ü. (45) idaresindeki 34 AIB 838 plakalı otomobil, Alaşehir-Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı’nda B.Ç. (59) yönetimindeki 26 GC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile 26 GC 436 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ç. (29) ve S.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.