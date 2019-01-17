Manisa'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil oldu mu? Manisa kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Manisa da var. Manisa'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Öğrenci ve veliler Manisa'da okullar tatil mi? sorularını sormaya başladı. Peki Manisa'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

17 Ocak 2019 Perşembe 00:19
Manisa'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil oldu mu? Manisa kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Manisa da var. Manisa'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Öğrenci ve veliler Manisa'da okullar tatil mi? sorularını sormaya başladı. Peki Manisa'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Manisa'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

MANİSA (AA) - Manisa'nın bazı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği bildirildi. 

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 ilçede dün etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı mahallelerde 17 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi. 

Açıklamada, taşımalı eğitimin uygulandığı Ahmetli'de 3, Turgutlu'da 13, Salihli'de 5, Alaşehir'de 19 ve Sarıgöl'de ise 2 mahallede okullarda yarın eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

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