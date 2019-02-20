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Manisa’da 100 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Manisa’nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü’nde balıkçılar tarafından 2.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
Manisa’da 100 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Manisa’nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü’nde balıkçılar tarafından 2.5 metre uzunluğunda 100 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakalandı.



Manisa’nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü’nde balıkçılar tarafından dev yayın balığı yakalandı. 2.5 metre uzunluğunda ve 100 kilogramlık yayın balığını şaşkınlığa neden oldu.


Dev yayın balığını yakalayan balıkçı Osman Doğan arkadaşları ile birlikte Demirköprü Baraj Gölü’neava çıktıklarını belirterek “Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce bizde çok şaşırdık. Baraj gölünde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları gerekse ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak çok da kolay değil.Uzun uğraşların sonucunda balığı yakaladık” dedi.


Öte yandan dev yayın balığının kilogramı 20 liradan İstanbul’dan gelen alıcılara satıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
  1. doğa

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