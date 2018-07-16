TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik 2.etap kura çekiliş sonuçları | Manisa Akgedik TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ ve Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'daki dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için başlattığı 5 bin 500 Konutluk TOKİ Manisa Yunuskent Akgedik Toplu Konut Projesi'nin 2'nci etabındaki 3+1 niteliğindeki 1500 konut için Atatürk Spor Salonunda kura çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu hak sahipleri belirlendi.

TOKİ Manisa’da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Vatandaşların Manisa Yunusemre’de inşaa edilen Akgedik konutları çekilişine yoğun ilgi gösterdiği projede 3+1 planında inşa edilen “Alt Gelir Grubu” 438 konuta 4’ü şehit ailesi, 188’i engelli ve 560’ı emekli olmak üzere 3 bin 503 başvuru yapıldı. “Alt Gelir Grubu” konutlar %12, %20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.

TOKİ MANİSA AKGEDİK KONUTLARI KAZANANLAR LİSTESİ

Salih Akdeniz

Nagihan Özşen

Nurdan Özdemir

İsmail Zengin

İsmail Bacak

İbrahim Demirci

Burak Poılat

Zehraarzu Kaplan

Yusuf Taşgıran

Oğuzhan Gürşen

Serdar Bayram

Gürcan Duran

MehmetAli Akçay

Oğuzhan Gürşen

Murat Peker

Enis Sevdalı

Özge Boz

Ergün Çelik

Yasemin Dayıoğlu

Azime Kutluay

Anılaycan Türe

Onuryaşar Erdurak

Mahsun Gürcan

Şenay Aydıntecik

Cihat Yıldırım

Erol Kilaver

Ceylan Kulak

Hasan Görmez

Fatma Yıldırım

Umut Coşkun