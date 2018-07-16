TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik 2.etap kura çekiliş sonuçları | Manisa Akgedik TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ ve Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'daki dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için başlattığı 5 bin 500 Konutluk TOKİ Manisa Yunuskent Akgedik Toplu Konut Projesi'nin 2'nci etabındaki 3+1 niteliğindeki 1500 konut için Atatürk Spor Salonunda kura çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu hak sahipleri belirlendi.16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:25
TOKİ ve Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'daki dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için başlattığı 5 bin 500 Konutluk TOKİ Manisa Yunuskent Akgedik Toplu Konut Projesi'nin 2'nci etabındaki 3+1 niteliğindeki 1500 konut için Atatürk Spor Salonunda kura çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu hak sahipleri belirlendi.
TOKİ Manisa’da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Vatandaşların Manisa Yunusemre’de inşaa edilen Akgedik konutları çekilişine yoğun ilgi gösterdiği projede 3+1 planında inşa edilen “Alt Gelir Grubu” 438 konuta 4’ü şehit ailesi, 188’i engelli ve 560’ı emekli olmak üzere 3 bin 503 başvuru yapıldı. “Alt Gelir Grubu” konutlar %12, %20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.
TOKİ MANİSA AKGEDİK KONUTLARI KAZANANLAR LİSTESİ
Salih Akdeniz
Nagihan Özşen
Nurdan Özdemir
İsmail Zengin
İsmail Bacak
İbrahim Demirci
Burak Poılat
Zehraarzu Kaplan
Yusuf Taşgıran
Oğuzhan Gürşen
Serdar Bayram
Gürcan Duran
MehmetAli Akçay
Oğuzhan Gürşen
Murat Peker
Enis Sevdalı
Özge Boz
Ergün Çelik
Yasemin Dayıoğlu
Azime Kutluay
Anılaycan Türe
Onuryaşar Erdurak
Mahsun Gürcan
Şenay Aydıntecik
Cihat Yıldırım
Erol Kilaver
Ceylan Kulak
Hasan Görmez
Fatma Yıldırım
Umut Coşkun
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