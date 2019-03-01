Manisa Valiliği basketbol sahaları yaptırıyor Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 4 ilçede 7 adet basketbol sahası yapımı için açık ihale usulü ile ihale düzenleneceği öğrenildi.

Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 4 ilçede 7 adet basketbol sahası yapımı için açık ihale usulü ile ihale düzenleneceği öğrenildi.

Manisa’nın Turgutlu, Sarıgöl, Salihli ve Gördes ilçelerinin muhtelif mahallelerinde basket sahası yapımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhalenin, 12 Mart 2019 tarihinde saat 10.00’da Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacağı bildirildi. Sözleşmenin imzalanmasından 5 gün sonra yer tesliminin yapılarak inşaatlara başlanacağı ve tesislerin 100 gün içinde teslim edileceği öğrenildi.

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