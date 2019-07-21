Manisa TSO’dan üyelerine özel eğitim toplantısı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ‘İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstrisi) Finansman Paketi’ ile ’Ekonomi Değer Kredisi’ hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Manisa TSO, üyelerine yönelik ‘İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstrisi) Finansman Paketi’ ile ’Ekonomi Değer Kredisi’ hakkında eğitim toplantısı düzenledi. Oda binasında düzenlenen toplantının açılışında konuşan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz; “Devletimiz tarafından sağlanan kaynakların doğru şekilde kullanılması ve doğru adrese ulaşması üretimde istenen ivmenin yakalanması açısından en önemli kriter olduğunu düşünüyorum. Bu toplantıyı, üyelerimizin hayata geçirmeyi planladıkları yatırımları için finansmana erişimde kolaylık sağlayabileceğini, önlerini açabileceğini düşünerek düzenledik. Üyelerimizin en büyük sorunlarından biri olan finansmana erişim ile ilgili kredilerde durgunluğun yaşandığı ve faizlerin yükseldiği dönemlerde, TOBB desteği ile Nefes Kredisi’ni başlatarak geçtiğimiz iki yılda, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak odamız üyesi KOBİ’lere destek olduk. Değerli yatırımcılarımızın da üyelerimizin de önlerine daha güvenli, yatırıma istekli bir şekilde bakmaları için buradayız. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Mayıs ayında, Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, yurt içinde İVME finansman paketi açıklandı. üç kamu bankasının desteğiyle uygulanacak olan paket kapsamında, hammadde ile ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olmak üzere 3 ana faaliyet alanına yıl sonuna kadar 30 milyar TL finansman sağlanması planlanıyor. Destek paketiyle imalat sanayinde üretimin desteklenmesi, üretimde yerli teknolojinin geliştirilmesi, ithal bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır. Ayrıca söz konusu destek paketi ile imalat sanayinin milli gelire katkısının daha da artırılması bu sayede cari açığının azaltılması hedeflenmektedir. Ülkemizin büyük zorluklarla mücadele ettiği şu günlerde, bu paketin, üreticiye can suyu olacağı, üretimdeki iştahı da artıracağı kanaatindeyim. İmalat sanayinin milli gelir içerisindeki payının daha üst seviyeye çekilebilmesi için yerli ve milli ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının sonunda katılımcılardan gelen soruları banka temsilcileri cevapladı.

Toplantıya Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Genel Sekreter Filiz Kavaklı, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Huriye Uslu ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.