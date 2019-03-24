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Manisa TSO’da İstihdam Seferberliği anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında (Manisa TSO) 2019 yılının ilk Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı gerçekleştirildi.

24 Mart 2019 Pazar 15:24
Manisa TSO’da İstihdam Seferberliği anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında (Manisa TSO) 2019 yılının ilk Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı gerçekleştirildi.


Manisa TSO Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, 25 Meslek Komitesi Başkanının davet edildiği toplantıda, komitelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Manisa TSO Genel Sekreter Filiz Kavaklı, TOBB Manisa Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğınve Avukat Zeynep Paçacı’nın da yer aldığı toplantıda ayrıca Meslek Komitesi Başkanlarına İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında uygulanan teşvik ve destekler anlatıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 5174 sayılı kanunu ve ilgili yönetmelik gereği yılda iki kez ‘Meslek Komiteleri Müşterek’ toplantısının yapılması gerektiğini belirten Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, "Sizlerden gelen talepler, bizlerinde daha verimli çalışmasına katkı sağlayacaktır. Bu toplantılarımızda hem sorunlarımızı dinleyeceğiz, hem de gündem de yer alan konulara değineceğiz. Birazdan TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanımız Prof. Dr. Mahmut Karğın’ın yapacağı sunumla hepimizi yakından ilgilendiren ‘İstihdam Seferberliği 2019’ programında uygulanacak olan teşvik ve destekler konusunda bizleri bilgilendirecek. Çok önemli teşvik ve desteklerin yer aldığı programdan haberi olan başkanlarımız mutlaka vardır. Biz yine de bu teşvik ve destekleri bir kez daha bu toplantıda anlatmak istedik.Sizlerden en büyük ricamız lütfen bu teşvik ve destekleri komitede yer alan üyelerinize duyurmanız. Bu tarihi teşvik ve desteklerden herkesin yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu.


Konuşmanın ardından söz alan TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın sunum eşliğinde ‘İstihdam Seferberliği 2019’ programında yer alan teşvik ve destekler konusunda Meslek Komiteleri Başkanlarına bilgi verdi. Karğınyaptığı sunumda yeni açıklanan ‘İstihdam Seferberliği 2019’ programında iş dünyasına İlave İstihdama Ücret Desteği, İlave İstihdama Vergi ve Prim Desteği, Siz Bi’ Nefes Alın! Ücretler Bizden Desteği, Mevcudu Koru, Bu da Bizden Olsun Desteği, Düzenli Ödemeye Devamlı Destek, Kalkınmaya İlave Destek, İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek ve Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Destekleri bulunduğunu söyledi. Karğın, toplantının son bölümünde ise Meslek Komitesi Başkanlarından gelen soruları cevaplandırdı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:24
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