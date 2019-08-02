0553 313 94 23

Manisa TSO’da ‘İş yaşamında profesyonellik’ eğitimi verildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:42
Manisa TSO’da ‘İş yaşamında profesyonellik’ eğitimi verildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Hilmiye Türesin Tetik’in sunumuyla ‘İş Yaşamında Profesyonellik’ konulu eğitim düzenlendi.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında düzenlenen eğitime Manisa Ticaret ve Sanayi Odası başkan yardımcıları Arkın Şıktaşlı ve Sezen Şenay, yönetim kurulu üyesi Akın Saadettin Gezgin, meclis üyesi ve 1 nolu meslek komitesi başkanı Süleyman Göksel, TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Huriye Uslu ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri takıldı.


Katılımcılara iş yerinde etkin olabilme, profesyonel ilişki kurabilme, çözüm odaklı, objektif olabilmenin yolları anlatıldı. Ayrıca, profesyonellik, stres yönetimi nedir? İş ve ilişki yönetimi nasıl olmalıdır, düşünme ve akıl yürütme becerileri nelerdir? konu başlıkları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı eğitim yaklaşık 3 saat sürdü.


Eğitimin son bölümünde ise Hilmiye Türesin Tetik katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da 141 kaçak göçmen yakalandı
    1. Tekirdağ'da 141 kaçak göçmen yakalandı
    2. Ramazan hayata yeniden baktı
    3. Polisten kaza yerinde meraklı..
    4. Yemen, DEAŞ karşıtı uluslararası..
    5. Kars’ta gıda denetimleri devam ediyor
    6. Doğum sonrası değişen duygulara dikkat
    7. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail..
    8. Gurbetçilerin "dönüş" yolculuğu başladı
    9. Yemen’de El Kaide saldırısı: 19 ölü
    10. Meyveleri toplayacağız
    11. Tekirdağ'da 141 düzensiz göçmen..
    12. Başkan Selçuk hizmetlere destek için..
    13. Mağarada buz devrine ait silahlar..
    14. Tosya’da bahçeye ekili 20 kök kenevir..
    15. Manisa Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    16. Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine..
    17. Çayda mahsur kalan yavru köpek..
    18. KÜSİ Çalışma Grubu Emet’te
    19. Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap konut..
    20. BAE'nin yeni stratejisi: "Yemen'den..
    21. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni..
    22. Yükümlülerden eğitime katkı
    23. 20 dakika sürüyor, turistler oraya..
    24. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    25. Ordu’da turizm canlandı
    26. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    27. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    28. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    29. Çankaya’da yaz temizliği
    30. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin