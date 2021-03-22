Manisa Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Manisa sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yüce Rabbimiz Ramazan ayının orucuyla ilgili "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an’ın indirildiği aydır. Sizden her kim bu ayda bulunursa oruç tutsun" (Bakara, 2/185) buyurmuştur. Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde bu ayette geçen yer emri yerine getirmek isteyen Müslümanlar, orucun imsak ve iftar vakitlerini merak etmek. Manisa ilinde oturan vatandaşlarımız için, Diyanetin belirlediği imsak ve iftar saatlerini haberimizde derledik. İşte merak edilen haberin detayları…

Manisa Ramazan imsakiye 2021

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi