Manisa Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Manisa sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayında oruç tutmak, dinimizin bize yapmamızı emrettiği konulardan biridir. Her yıl hicri aylardan Ramazan ayı geldiğinde ihtiyatlı bir şekilde oruç tutmaya çalışırız. Oruç tutmak belirli saatler arasında yapılan bir ibadetken, o saatler illere göre değişiklik gösterir. Peki, Manisa Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Manisa sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Yüce Rabbimiz Ramazan ayının orucuyla ilgili "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an’ın indirildiği aydır. Sizden her kim bu ayda bulunursa oruç tutsun" (Bakara, 2/185) buyurmuştur. Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde bu ayette geçen yer emri yerine getirmek isteyen Müslümanlar, orucun imsak ve iftar vakitlerini merak etmek. Manisa ilinde oturan vatandaşlarımız için, Diyanetin belirlediği imsak ve iftar saatlerini haberimizde derledik. İşte merak edilen haberin detayları…
Manisa Ramazan imsakiye 2021
Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi