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Manisa merkezli 'kripto' FETÖ operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Manisa merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07 Aralık 2018 Cuma 01:08
Manisa merkezli 'kripto' FETÖ operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa, İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'de, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan, çoğunluğu muvazzaf, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 15 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 kişi de mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli bir firarinin ise yakalanma çalışması sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 01:08
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Rize
  4. Mardin
  5. Manisa
  6. Kütahya
  7. Kayseri
  8. İzmir
  9. Ankara
  10. fetö

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