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Manisa merkezli uyuşturucu operasyonu

Sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu nitelikli hapların ele geçirildiği operasyonda 49 kişi gözaltına alındı

08 Ocak 2019 Salı 17:55
Manisa merkezli uyuşturucu operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli iki ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa merkez, Akhisar ilçesi ile İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık takibin ardından söz konusu yerlerde belirlenen 23 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda 36,75 gram sentetik uyuşturucu, 438,56 gram esrar, 107 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 18, uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu iddiasıyla 31 olmak üzere toplam 49 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 31 zanlı işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 18 kişinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yapılıyor.



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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:55
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