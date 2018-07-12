Manisa lise taban puanları 2018 2019 Manisa lise kontenjanları yüzdelik dilimleri MEB e okul

LGS sonuçlarına göre lise tercihleri 13 Temmuz'a kadar devam edecek. LGS okul tercih sonuçlarının 30 Temmuz'da açıklanacak. Manisa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinden öğrenciler lise tercihlerini yapacak. Manisa liseleri kaç puandan öğrenci alıyor? Manisa lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti.Muğla liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte Manisa liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri.