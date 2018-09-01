Manisa KYK kız ve erkek yurtları | Manisa devlet ve özel yurtlar 2018
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Manisa KYK ve özel yurtlar | Manisa kız yurtları ve erkek yurtları, Manisa KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...01 Eylül 2018 Cumartesi 11:22
MANİSA DEVLET YURDU (KREDİ YURTLAR KURUMU-KYK)
AKHİSAR YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(236) 412-2967
Faks: 02364122103
Adres :: HÜRRİYET MAHALLESİ DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 151. SOK. NO:275 AKHİSAR/MANİSA
SALİHLİ FARABİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : -
Faks: 02367138686
Adres ::
Gaziler Mah. 535 Sok. No:117 Salihli/Manisa
SALİHLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 2(367) 151-21-2,2(367) 163-71-5
Faks: 0(236) 716-2371
Adres ::
SARIPINAR MAH. 1079 SOK. NO: 171 SALİHLİ/MANİSA
MANİSA-MURADİYE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : -
Faks: 2362412099
Adres : MURADİYE MAH.CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KÜME EVLERİ NO:6 YUNUSEMRE MANİSA
MANİSA YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(236) 233-07-34,0(236) 233-24-76
Faks: 02362330736
Adres : 75 YIL MAH. 5359 SOKAK NO:23 YUNUSEMRE /MANİSA
ALAŞEHİR YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(236) 653-7138
Faks: 02366534919
Adres : İSTASYON MAH. BAKLACI YOLU CAD. NO:65 45600 Alaşehir/MANİSA
DEMİRCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(236) 462-14-60,0(236) 462-20-61,0(236) 462-22-70,0(236) 462-33-90,0(236) 462-46-65
Faks: 02364622112
Adres ::
AKINCILAR MH. AKPINAR CD. NO:13 45900 DEMİRCİ / MANİSA
MERKEZ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(236) 238-46-65,0(236) 238-46-68,0(236) 238-46-69
Faks: 02362324797
Adres : A-BLOK: AHMET BEDEVİ MAHALLESİ HALİL ERDOĞAN CADDESİ NO:28 ŞEHZADELER/ MANİSA B-BLOK MESİR MAH. TARIK ALMIŞ CAD. NO:1 YUNUSEMRE / MANİSA
KÖPRÜBAŞI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(236) 473-71-00,0(236) 571-29-09
Faks: 02365712911
Adres : A BLOK ( KIZ BLOĞU ) TEMREK MAH.KARANFİL SOK.NO:8 B BLOK ( ERKEK BLOĞU ) BORLU MAH.KENAN EVREN CADDESİ NO:30
AYŞE HAFSA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(236) 246-71-08,0(236) 246-71-09
Faks: 0236 246 71 04
Adres : Muradiye Mahallesi Kampüs Bulvarı 138.Sokak No:40 Yunusemre MANİSA
KÖPRÜBAŞI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(236) 473-71-00,0(236) 571-29-09
Faks: 02365712911
Adres : A BLOK ( KIZ BLOĞU ) TEMREK MAH.KARANFİL SOK.NO:8 B BLOK ( ERKEK BLOĞU ) BORLU MAH.KENAN EVREN CADDESİ NO:30
AYŞE HAFSA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(236) 246-71-08,0(236) 246-71-09
Faks: 0236 246 71 04
Adres :: Muradiye Mahallesi Kampüs Bulvarı 138.Sokak No:40 Yunusemre MANİSA
Manisa Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
1. Alaşehir – Özel Burç Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 136
Telefon : 236 653 55 30
Adres : İstasyon M. Gümüşpala Cad. No:40
2. Demirci – Özel Hisar Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 104
Telefon : 236 462 55 10
Adres : İçhisar Mahallesi Kocapınar Sokak No/26
3. Gördes – Özel Vefa Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 236 547 22 83
Adres : Adnan Menderes Mah. Şehit J. Üst. Çvş. Ö. Artunç Bul. No:209
4. Merkez – Özel Akkanlı Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 48
Telefon : 236 296 93 63
Adres : F.Çakmak M. Dereiçi S. Belediye Önü Muradiye Kasabası Manisa
5. Merkez – Özel Atabey Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 216
Telefon : 236 211 55 48
Adres : Yarhasanlar M. Kader Sok. 1-3
6. Merkez – Özel Atabey Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 2
Kapasitesi: 140
Telefon : 236 231 20 78
Adres : Sakarya Mahallesi Onaran Sokak No/1
7. Merkez – Özel Atabey Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 3
Kapasitesi: 168
Telefon : 236 211 04 51
Adres : Yarhasanlar Mah.2325 Sok. No:24
8. Merkez – Özel Büşra Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 213
Telefon : 236 211 64 81
Adres : Bursa İzmir Bursa Sürat Yolu Yeni Mahalle No/224
9. Merkez – Özel Durukan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 91
Telefon : 236 211 49 45
Adres : Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No/230
10. Merkez – Özel İksir Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 98
Telefon : 236 236 03 22
Adres : Uncubozköy Mah. Turunç Sokak No:11
11. Merkez – Özel Meriç Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 272
Telefon : 236 237 81 65
Adres : Tevfikiye Mah. Murat S.14
12. Merkez – Özel Mimar Sinan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 236 233 00 28
Adres : Uncubozköy Mh. Cemal Ergün Cd. No:35/A Manisa
13. Merkez – Özel Muradiye Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 64
Telefon : 236 246 93 93
Adres : Atatürk Mah. Umut Sok. No/11 Muradiye/ Manisa
14. Merkez – Özel Reyhan Bayer Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 279
Telefon : 236 231 25 77
Adres : Merkez Efendi Mah. Bursa İzmir Sürat Yolu No:231
15. Merkez – Özel Selimiye Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 56
Telefon : 236 235 03 45
Adres : Dilşeker M. 914. Sok. No:6
16. Merkez – Özel Şule Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 152
Telefon : 236 235 02 35
Adres : 2.Anafartalar Mahallesi 1506.Sokak No/6
17. Salihli – Salihli Özel Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 64
Telefon : 236 713 50 23
Adres : Atatürk Mahallesi 630. Sokak No/8
18. Salihli – Özel Burcu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 39
Telefon : 236 714 39 04
Adres : Şehitler M. Yeniyol S. No:7
19. Salihli – Özel Erdemler Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 236 713 16 30
Adres : Eski Cami Mahallesi 26. Sokak No/34
20. Saruhanlı – Özel Paşaköy Eğitim Ve Öğretime Yardım Derneği Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 52
Telefon : 236 397 80 55
Adres : Atatürk Mah. Beydere Cad. Mezarlık Sk. No:17
21. Saruhanlı – Özel Seher Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 62
Telefon : 236 357 16 02
Adres : Cengiz Topel Mahallesi Namık Kemal Caddesi No/38/1
22. Soma – Özel Vefa Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 31
Telefon : 236 612 42 47
Adres : Kurtuluş M. Vefa S. No:1
23. Turgutlu – Özel Halim Baba Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 68
Telefon : 236 314 00 55
Adres : Altay Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi No/163
24. Turgutlu – Özel Turgutlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 44
Telefon : 236 314 92 51
Adres : Acarlar Mah. İsmail Hakkı Sokak No:44
25. Akhisar – Özel Işık Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 96
Adres : Hürriyet Mah.460/2 Sokak No:1
26. Alaşehir – Özel Şeyhsinan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 48
Telefon : 236 653 27 68
Adres: Sarısu Mahallesi İstiklal Caddesi No/194
27. Demirci – Özel Leyla Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 51
Telefon : 236 484 20 56
Adres: İcıkler Kasabası Cemırcı
28. Demirci – Özelşahika Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 52
Telefon : 236 462 31 95
Adres: Fatih M.İ.H.O İmam Hatip Okulu Cad.37
29. Merkez – Özel Akasya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 136
Adres: Yeni Mah.4754 Sok.No:138/A
30. Merkez – Özel Kader Hanım Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 140
Telefon : 236 231 20 78
Adres: Sakarya Mahallesi Onaran Sokak No/1
31. Soma – Özel Kadıoğlu Yükseköğretm Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 165
Adres: Atatürk Mahallesi Şehit Piyade Komondo Er Kenan Cantürk Caddesi No/24
32. Turgutlu – Özel İbret Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 160
elefon : 236 313 31 99
Adres: Selvilitepe Mh. Bayındır Sk. No:18 Turgutlu
33. Yunusemre – Özel Ceydorn Yükseköğretim Kız-Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 1562
Adres: Muradiye Mah.Cbü Kampüsü 29.Cadde No:16
34. Köşk Kız Öğrenci Apartı
Adres: Saruhan Mh. 2200 Sk. No 6 Manisa
Kapasite: 30 Yurt Yetkilisi: Selim Saraçoğlu – Hatice Saraçoğlu
0 533 678 00 06 – 0 533 678 00 07
35. Soma Özel Müstesna Tonguç Kız Öğrenci Yurdu
Adres: Zafer Mh. Atatürk Cd. No 102 Turgutalp Soma-Manisa
Kapasite: 80
GSM: 0 532 230 30 62
36. Manisa Eçev Kız Öğrenci Pansiyonu
Adres: Sakarya Mh. Uzunyol Cd. 128 Manisa
Kapasite: 96
GSM: 0530 151 09 45