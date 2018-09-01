Manisa KYK kız ve erkek yurtları | Manisa devlet ve özel yurtlar 2018

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Manisa KYK ve özel yurtlar | Manisa kız yurtları ve erkek yurtları, Manisa KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:22
Manisa KYK kız ve erkek yurtları | Manisa devlet ve özel yurtlar 2018

 

MANİSA DEVLET YURDU (KREDİ YURTLAR KURUMU-KYK)

AKHİSAR YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(236) 412-2967

Faks: 02364122103

Adres :: HÜRRİYET MAHALLESİ DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 151. SOK. NO:275 AKHİSAR/MANİSA

 SALİHLİ FARABİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : -

Faks: 02367138686

Adres ::

Gaziler Mah. 535 Sok. No:117 Salihli/Manisa

 SALİHLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 2(367) 151-21-2,2(367) 163-71-5

Faks: 0(236) 716-2371

Adres ::

SARIPINAR MAH. 1079 SOK. NO: 171 SALİHLİ/MANİSA

 MANİSA-MURADİYE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : -

Faks: 2362412099

Adres : MURADİYE MAH.CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KÜME EVLERİ NO:6 YUNUSEMRE MANİSA

 MANİSA YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(236) 233-07-34,0(236) 233-24-76

Faks: 02362330736

Adres : 75 YIL MAH. 5359 SOKAK NO:23 YUNUSEMRE /MANİSA

 ALAŞEHİR YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(236) 653-7138

Faks: 02366534919

Adres : İSTASYON MAH. BAKLACI YOLU CAD. NO:65 45600 Alaşehir/MANİSA

 DEMİRCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(236) 462-14-60,0(236) 462-20-61,0(236) 462-22-70,0(236) 462-33-90,0(236) 462-46-65

Faks: 02364622112

Adres ::

AKINCILAR MH. AKPINAR CD. NO:13 45900 DEMİRCİ / MANİSA

 MERKEZ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(236) 238-46-65,0(236) 238-46-68,0(236) 238-46-69

Faks: 02362324797

Adres : A-BLOK: AHMET BEDEVİ MAHALLESİ HALİL ERDOĞAN CADDESİ NO:28 ŞEHZADELER/ MANİSA B-BLOK MESİR MAH. TARIK ALMIŞ CAD. NO:1 YUNUSEMRE / MANİSA

KÖPRÜBAŞI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(236) 473-71-00,0(236) 571-29-09

Faks: 02365712911

Adres : A BLOK ( KIZ BLOĞU ) TEMREK MAH.KARANFİL SOK.NO:8 B BLOK ( ERKEK BLOĞU ) BORLU MAH.KENAN EVREN CADDESİ NO:30

 AYŞE HAFSA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(236) 246-71-08,0(236) 246-71-09

Faks: 0236 246 71 04

Adres :  Muradiye Mahallesi Kampüs Bulvarı 138.Sokak No:40 Yunusemre MANİSA

KÖPRÜBAŞI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(236) 473-71-00,0(236) 571-29-09

Faks: 02365712911

Adres : A BLOK ( KIZ BLOĞU ) TEMREK MAH.KARANFİL SOK.NO:8 B BLOK ( ERKEK BLOĞU ) BORLU MAH.KENAN EVREN CADDESİ NO:30

 AYŞE HAFSA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(236) 246-71-08,0(236) 246-71-09

Faks: 0236 246 71 04

Adres :: Muradiye Mahallesi Kampüs Bulvarı 138.Sokak No:40 Yunusemre MANİSA

 

Manisa Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

1. Alaşehir – Özel Burç Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 136

Telefon      : 236 653 55 30

Adres         : İstasyon M. Gümüşpala Cad. No:40

 

2. Demirci – Özel Hisar Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 104

Telefon      : 236 462 55 10

Adres         : İçhisar Mahallesi Kocapınar Sokak No/26

 

3. Gördes – Özel Vefa Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon      : 236 547 22 83

Adres         : Adnan Menderes Mah. Şehit J. Üst. Çvş. Ö. Artunç Bul. No:209

 

4. Merkez – Özel Akkanlı Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 48

Telefon      : 236 296 93 63

Adres         : F.Çakmak M. Dereiçi S. Belediye Önü Muradiye Kasabası Manisa

 

5. Merkez – Özel Atabey Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 216

Telefon      : 236 211 55 48

Adres         : Yarhasanlar M. Kader Sok. 1-3

 

6. Merkez – Özel Atabey Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 2

Kapasitesi: 140

Telefon      : 236 231 20 78

Adres         : Sakarya Mahallesi Onaran Sokak No/1

 

7. Merkez – Özel Atabey Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 3

Kapasitesi: 168

Telefon      : 236 211 04 51

Adres         : Yarhasanlar Mah.2325 Sok. No:24

 

8. Merkez – Özel Büşra Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 213

Telefon      : 236 211 64 81

Adres         : Bursa İzmir Bursa Sürat Yolu Yeni Mahalle No/224

 

9. Merkez – Özel Durukan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 91

Telefon      : 236 211 49 45

Adres         : Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No/230

 

10. Merkez – Özel İksir Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 98

Telefon      : 236 236 03 22

Adres         : Uncubozköy Mah. Turunç Sokak No:11

 

11. Merkez – Özel Meriç Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 272

Telefon      : 236 237 81 65

Adres         : Tevfikiye Mah. Murat S.14

 

12. Merkez – Özel Mimar Sinan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon      : 236 233 00 28

Adres         : Uncubozköy Mh. Cemal Ergün Cd. No:35/A Manisa

 

13. Merkez – Özel Muradiye Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 64

Telefon      : 236 246 93 93

Adres         : Atatürk Mah. Umut Sok. No/11 Muradiye/ Manisa

 

14. Merkez – Özel Reyhan Bayer Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 279

Telefon      : 236 231 25 77

Adres         : Merkez Efendi Mah. Bursa İzmir Sürat Yolu No:231

 

15. Merkez – Özel Selimiye Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 56

Telefon      : 236 235 03 45

Adres         : Dilşeker M. 914. Sok. No:6

 

16. Merkez – Özel Şule Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 152

Telefon      : 236 235 02 35

Adres         : 2.Anafartalar Mahallesi 1506.Sokak No/6

 

17. Salihli – Salihli Özel Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 64

Telefon      : 236 713 50 23

Adres         : Atatürk Mahallesi 630. Sokak No/8

 

18. Salihli – Özel Burcu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 39

Telefon      : 236 714 39 04

Adres         : Şehitler M. Yeniyol S. No:7

 

19. Salihli – Özel Erdemler Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon      : 236 713 16 30

Adres         : Eski Cami Mahallesi 26. Sokak No/34

 

20. Saruhanlı – Özel Paşaköy Eğitim Ve Öğretime Yardım Derneği Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 52

Telefon      : 236 397 80 55

Adres         : Atatürk Mah. Beydere Cad. Mezarlık Sk. No:17

 

21. Saruhanlı – Özel Seher Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 62

Telefon      : 236 357 16 02

Adres         : Cengiz Topel Mahallesi Namık Kemal Caddesi No/38/1

 

22. Soma – Özel Vefa Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 31

Telefon      : 236 612 42 47

Adres         : Kurtuluş M. Vefa S. No:1

 

23. Turgutlu – Özel Halim Baba Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 68

Telefon      : 236 314 00 55

Adres         : Altay Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi No/163

 

24. Turgutlu – Özel Turgutlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 44

Telefon      : 236 314 92 51

Adres         : Acarlar Mah. İsmail Hakkı Sokak No:44

 

25. Akhisar – Özel Işık Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 96

Adres : Hürriyet Mah.460/2 Sokak No:1

 26. Alaşehir – Özel Şeyhsinan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

 Kapasitesi: 48

 Telefon      : 236 653 27 68

 Adres: Sarısu Mahallesi İstiklal Caddesi No/194

27. Demirci – Özel Leyla Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

 Kapasitesi: 51

 Telefon      : 236 484 20 56

 Adres: İcıkler Kasabası Cemırcı

 28. Demirci – Özelşahika Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

 Kapasitesi: 52

 Telefon      : 236 462 31 95

 Adres: Fatih M.İ.H.O İmam Hatip Okulu Cad.37

 29. Merkez – Özel Akasya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

 Kapasitesi: 136

 Adres: Yeni Mah.4754 Sok.No:138/A

 30. Merkez – Özel Kader Hanım Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

 Kapasitesi: 140

 Telefon      : 236 231 20 78

 Adres: Sakarya Mahallesi Onaran Sokak No/1

 31. Soma – Özel Kadıoğlu Yükseköğretm Erkek Öğrenci Yurdu

 Kapasitesi: 165

Adres: Atatürk Mahallesi Şehit Piyade Komondo Er Kenan Cantürk Caddesi No/24

 32. Turgutlu – Özel İbret Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

 Kapasitesi: 160

elefon      : 236 313 31 99

Adres: Selvilitepe Mh. Bayındır Sk. No:18 Turgutlu

 33. Yunusemre – Özel Ceydorn Yükseköğretim Kız-Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 1562

 Adres: Muradiye Mah.Cbü Kampüsü 29.Cadde No:16

34. Köşk Kız Öğrenci Apartı

Adres: Saruhan Mh. 2200 Sk. No 6 Manisa

Kapasite: 30  Yurt Yetkilisi: Selim Saraçoğlu – Hatice Saraçoğlu

 0 533 678 00 06 – 0 533 678 00 07

35. Soma Özel Müstesna Tonguç Kız Öğrenci Yurdu

Adres: Zafer Mh. Atatürk Cd. No 102 Turgutalp Soma-Manisa

 Kapasite: 80        

GSM: 0 532 230 30 62

36. Manisa Eçev Kız Öğrenci Pansiyonu

Adres: Sakarya Mh. Uzunyol Cd. 128 Manisa

Kapasite: 96       

GSM: 0530 151 09 45

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