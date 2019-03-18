Manisa ilçelerinde Çanakkale şehitleri anıldı

Manisa’nın Turgutlu, Salihli ve Kula ilçelerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehitlik Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şubesi Başkanı Abdullah Varol, "Ülkemi bölmek ve parçalamak isteyen hainler, hangi maskeyi takarsanız takın, ister adınız PKK, ister FETÖ, isterse İŞİD olsun, artık hainliğinizi gizleyemiyorsunuz. Şehitlerimizden aldığımız kuvvetle, her daim bizi karşınızda bulacaksınız” dedi. Törende şhitler için Kur’an-ı Kerim okunurken, dua edildi. Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.

Programına Kaymakam Levent Kılıç başta olmak üzere Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu,İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selçuk Civan ile belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile gaziler, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Turgutlu’da şehitler törenle anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Turgutlu’da tören düzenlendi. Törende Turgutlu Şehitliğinde çelenk sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından şehitliği ziyaret eden protokol şehitler için dua okudu. Şehitlikte gerçekleştirilen törenin ardından Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda, öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Törene Kaymakam Uğur Turan, Garnizon Komutanı Askerlik Şube başkanı Albay Kemal Peşternik, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediyesi başkanı Turgay Şirin, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Muhammet Evren, İlçe Emniyet MüdürüVolkan Parıldar,Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilcisi Turgut Gürkaş, Türkiye Gaziler Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık, siyasi parti temsilcileri ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen program, ilk olarak Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından programa katılan protokol üyeleri, Kula İlçe Şehitliğini ziyaret ederek dua ettiler. Program daha sonra Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kutlama programı ile devam etti. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda protokol üyeleri, günün önemine binaen ilçede düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Programda ayrıcailçede görevli müzik öğretmenleri ve Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı. Programın sonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.yılı münasebetiyle ilçede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Törene Kula Kaymakamı Kemal Duru, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Emre Aydoğmuş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz, Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük ve gaziler, Millet İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Selim Aşkın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.