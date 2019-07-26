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Manisa Göç İdaresi Müdürü toprağa verildi

Manisa’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:52
Manisa Göç İdaresi Müdürü toprağa verildi

Manisa’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.


Manisa’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı için cenaze töreni düzenlendi. Alaşehir Pazar Camisi’nde düzenlenen törende Doğramacı’nın yakınları uzun süre gözyaşları döktü. Doğramacı’nın cenazesi öğle namazını müteakip İlçe Müftüsü Necati Kara tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Alaşehir Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.


Cenaze törenine Valisi Ahmet Deniz, Alaşehir Kaymakam Vekili ve Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Remzi Şirinoğlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Abdurrahman Şeref Doğramacı’nın eşi Gülhan Doğramacı, kızı Hatice Doğramacı, oğlu İbrahim Doğramacı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Olayın geçmişi


Akşam saatlerinde kurum binasındaki lavaboda kalp krizi geçiren Manisa İli Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı, kurum çalışanlarının ihbarıyla gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Özel Sekiz Eylül Hastanesinde yoğun bakıma alınan Doğramacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Manisa’nın Alaşehir ilçesi doğumlu olan 2 çocuk babası Doğramacı, 2015 yılında Manisa’ya atandı.


Manisa Valiliği de Doğramacı’nın vefatı sonrası bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:


"İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı, iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileriz.”



Abdurrahman Şeref Doğramacı kimdir?


Abdurrahman Şeref Doğramacı 1968 yılında Alaşehir’de doğdu, ilk ve ortaokulu Alaşehir’de liseyi devlet parasız yatılı olarak mecburi hizmet karşılığı Ankara Meteoroloji Teknik Lisesinde okudu. Lise mezuniyeti sonrası, 1986 yılında Ankara’da, mecburi hizmet karşılığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde İstidlâlci kadrosu ile teknisyen olarak memuriyet hayatına atıldı. 1986 yılında kazandığı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Askerliğini 225. Dönem Yedek Subay olarak Balıkesir Astsubay Hazırlama Okulunda Asteğmen Öğretmen olarak yaptı. Askerlik dönüşü bir müddet daha Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrosunda çalıştıktan sonra 1996 yılında kurumlar arası nakil yoluyla öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına geçti, çeşitli okullarda öğretmen, müdür yardımcısı, okul müdürü olarak görev yaptı, ayrıca 2010-2012 yıllarında Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulundu. Bu görevleri esnasında, sürekli kişisel gelişim düsturuyla, 1995-2001 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk tahsilini, 1999-2000 yıllarında Başbakanlık Devlet Lisan Okulunda İngilizce eğitimini, 2004-2005 yıllarında da Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) Kamu Yönetimi Uzmanlığı Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2015 yılı başında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yaptığı müracaatın değerlendirilmesi ve olumlu bulunması sonucunda kurumlar arası nakil yoluyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Manisa İl Göç İdaresi Müdürü olarak geçiş yaptı, Mart 2015 tarihinden bu yana bu görevdeydi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:52
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