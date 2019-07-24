Manisa çiçek bahçesine döndü

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu serada üretilen kadife ve begonya çiçekleri, kentin cadde, bulvar ve parklarını süsledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanına diktiği çiçekleri, kendi serasında yetiştiriyor. Özenle yetiştirilen çiçekler daha sonra ise kentte cadde, bulvar ve parkları süslüyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak, "Yaptığımız peyzaj uygulamalarında maliyeti düşürmek amacıyla mevsimlik çiçekleri kendi seralarımızda üretiyoruz. Daha sonra ise ürettiğimiz çiçekleri kentin çeşitli noktalarına dikerek vatandaşlarımıza adeta görsel şölen sunuyoruz. Bu anlamda seramızda ürettiğimiz yaklaşık 15 bin kadife çiçeği ve 7 bin begonyayla Manisa’da cadde, bulvar ve parkları rengarenk görünüme kavuşturduk" dedi.

Kentin görüntüsünü canlandırmak ve yeşil dokusunu korumak amacıyla yıl boyunca peyzaj uygulaması çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kaynak,”Betonlaşmaya yeşillendirme çalışmalarıyla soluk aldırıyoruz” diye konuştu.