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Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Olağan Kongresi yapıldı

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği 1.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:57
Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Olağan Kongresi yapıldı

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği 1. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.


Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği 1. Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Divan Başkanlığını Turgutlu’dan Erkan Şimşek, katip üyeliklerini Soma ilçesinden Şuayip Baybure ve Arife Günet’in yaptığı genel kurulda konuşan dernek başkanı Turgay Duyar, 25 Mart 2019 tarihinde kuruluş dilekçesi verilerek kurulan ve 10 Nisan 2019 tarihinde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nce kuruluşu onaylandığını hatırlatarak, derneğin kısa sürede önemli ölçüde işler başardığını ifade etti.


Yapılan genel kurulda Başkan Duyar’ın yönetiminde şu isimler yer aldı: Soner Övümlü, Hasan Yiğen, Erkan Şimşek, Kamil Tekmen, Tufan Taner Savcı ve Burak Dalaslan, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Yılmaz Sarıpınar, Hüseyin Keskin ve Batuhan Ulu.


Genel Kurula, Manisa Basın İlan Kurumu Müdürü Yusuf Kahraman, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ile Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı ve gazeteciler katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:57
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