Manisa Büyükşehir’den seyyar satıcılara geçit yok Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kent merkezinde artış gösteren seyyar satıcılara müdahale ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kent merkezinde artış gösteren seyyar satıcılara müdahale ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kent merkezinde seyyar satıcıların artış göstermesi üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, seyyar satıcılara adeta göz açtırmıyor. Bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yürüttükleri operasyonlarda, satış yapan seyyar satıcıların terazilerine de el koydu. Amaçlarının gürültü kirliliğinin önüne geçmek ve kayıtlı esnafı korumak olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Şehrimizde kayıtlı esnafı korumak adına seyyar satıcılarla mücadelemiz devam ediyor. Kayıt dışı seyyar olarak mal satan kişilerin terazilerine de el konuyor. Seyyar satıcılarla mücadelemiz devam edecek” dedi.

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