Manisa Büyükşehir’den Saruhanlı’ya 118 milyonluk yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 5 yıllık hizmet döneminde Saruhanlı ilçesine 118 milyon liralık yatırım yaptıklarını açıkladı. Çocuklar temiz su içsin, bulaşıcı hastalıklar olmasın diyerek MASKİ aracılığıyla ilçede büyük bir alt yapı yatırım hamlesi yapan Büyükşehir Belediyesi hizmetleriyle de ilçeye prestij kazandırdı.

Üretken belediyecilik anlayışıyla il genelinde yüzlerce proje ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 5 yıllık hizmet döneminde Saruhanlı ilçesinde 118 milyon liralık yatırım yaptı. Bahane üretmeden şehrin ihtiyacına yönelik hizmetleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerine de duyarsız kalmadı.

MASKİ’den 52 milyonluk yatırım

Bahane üretmeden Manisalılara hizmet etmek için özveriyle çalıştıkları belirten Başkan Ergün, geride kalan 5 yıllık hizmet döneminde MASKİ aracılığıyla ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Dedik ki, Manisa’da yaşayan her vatandaşımız merkezde ne varsa aynı hizmeti alsın. Bunu yapmak için öncelik altyapıydı. Bu anlamda 101 mahalle projesi kapsamında 81 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdik. Paşaköy Mahallemize 18 kilometre kanalizasyon, 25 kilometre içme suyu ve 4,5 kilometre yağmur suyu hattı yapımında bulunduk. Saruhanlı merkeze 26 kilometre ana içme suyu hattı döşendi. Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi’nin işletilmesi sağlandı. Muhtelif mahallelerimizde 31 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yaptık. 31 adet içme suyu deposunun bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Saruhanlı ilçemizde bir çok önemli proje devam ederken de önümüzdeki hizmet döneminde de yapılacak olan yeni yatırımların planlamasını gerçekleştirdik. Geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın diyerek gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırım hamlesiyle ilçemize 52 milyon liralık yaptık” dedi.

Prestij cadde düzenlemelerinden ulaşım hizmetlerine, mezarlık hizmetlerinden sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen hizmetlere kadar, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede birçok önemli proje ve çalışma gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu anlamda 7 Eylül Caddesi Yol ve Tretuvar çalışmasıyla Gaziosmanpaşa Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesiyle caddelerimize prestij kattık. Çocuklarımız geleceğimizdir dedik. Okul öncesi eğitimde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ni hizmete sunduk. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi’ni ilçemizde öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bugün bu merkezde tam 240 öğrencimiz eğitim almakta. İyi günde de kötü günde de vatandaşımızın yanındayız diyerek hizmete sunduğumuz Gıda Bankası’ndan ilçemizde 360 gerçek ihtiyaç sahibi faydalanıyor. Uğur Mumcu Parkı’nı baştan aşağı yeniledik ve modern bir görünüme kavuşturduk. Bunlar ilçemize yaptığımız yatırımların sadece bir kısmı. Büyükşehir Belediyesi olarak geride kalan 5 yılda belediyecilik hizmetlerimizle Saruhanlı ’da vatandaşlarımızın yanında yer alarak MASKİ Genel Müdürlüğüyle birlikte 118 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik” dedi.

Yollarda güven dönemi

Modern ulaşım, modern yollarla mümkündür diyerek, ilçede önemli bir asfalt ve parke taşı çalışması gerçekleştiklerini belirterek sözlerine son veren Başkan Ergün, "Saruhanlı mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yazın tozdan kışın çamur derdinden kurtulması için 23,5 milyon liralık bir yatırımla 501 bin metrekare parke taşı döşemesi yaptık. 17 milyon lira bütçe ayırarak ilçemiz genelinde 195 kilometre asfalt çalışmasını da yine Saruhanlımıza kazandırdık. Yol çizgileriyle trafik işaretleriyle dört dörtlük yollarda trafik güvenliğini en üst seviyeye getirmek için yaptığımız çalışma ve yatırımdır bunlar. Kazasız belasız kullanılsın inşallah” ifadelerini kullandı.